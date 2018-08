Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Linde warnt vor neuen Hürden für den Zusammenschluss mit Praxair. "In Gesprächen mit verschiedenen Wettbewerbsbehörden haben sich weitere Hinweise darauf ergeben, dass eine fusionskontrollrechtliche Freigabe des Zusammenschlusses zwischen Linde und Praxair mit höheren Anforderungen verbunden sein könnte als bisher erwartet", so das DAX-Unternehmen. Die erhöhten Anforderungen könnten "zu einer Überschreitung einer vereinbarten Obergrenze für von Linde und Praxair zu akzeptierenden Kartellauflagen führen". Die US-Behörde FTC habe Erwartungen im Hinblick auf zusätzliche Veräußerungszusagen geäußert. Linde und Praxair analysierten nun diese Erwartungen, um deren Reichweite einzuschätzen und zu bewerten. Dabei gehe es darum, eine rechtzeitige Freigabe des Zusammenschlusses zu erreichen. Die Gespräche mit der FTC über die erforderlichen Veräußerungszusagen würden mit dem Ziel fortgesetzt, ein für die Beteiligten akzeptables Ergebnis zu erreichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

XING 7:30h

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 55 +25% 2 44 EBITDA 18 +20% 2 15 EBIT 13 +7% 2 12 Ergebnis nach Steuern 8,5 +6% 2 8,0 Ergebnis je Aktie 1,56 +10% 2 1,42

Weitere Termine:

06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 2Q

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1H

18:15 DE/Patrizia Immobilien AG, ausführliches Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Hyrican Informationssysteme AG 0,04 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang Juni saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.842,70 0,11 Nikkei-225 22.520,61 -0,02 Schanghai-Composite 2.721,01 -0,71 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.615,76 0,55 DAX-Future 12.631,50 0,25 XDAX 12.640,56 0,25 MDAX 26.877,79 0,54 TecDAX 2.924,80 1,38 EuroStoxx50 3.482,40 0,38 Stoxx50 3.136,16 0,59 Dow-Jones 25.462,58 0,54 S&P-500-Index 2.840,35 0,46 Nasdaq-Comp. 7.812,02 0,12 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,05% +65

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,60 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,41 0,41 -0,02 USA 2 Jahre 2,65 2,65 0,76 USA 10 Jahre 2,96 2,95 0,55 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,11 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhalten freundlichen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Gute Vorgaben von der Wall Street dürften auch hier die Märkte leicht positiv stimmen. In den USA hatte ein guter, aber beim Stellenaufbau etwas unter den Erwartungen gebliebener US-Arbeitsmarkt sowie ein ebenfalls unter Markterwartungen ausgefallener ISM-Index Zinserhöhungssorgen gedämpft. Der S&P-500-Index steht nur noch knapp vor einem neuen Allzeithoch. Vor allem am Rentenmarkt dürfte die Entspannungsrally weitergehen. Allerdings geben sich Händler keinen Illusionen hin: Die Vorlagen seien hauptsächlich eine rein amerikanische Story. Thematisch drehe sich derzeit alles um "make America great again", was alle anderen Länder mehr oder weniger zu Verlierern mache. Dies spiegele sich schließlich auch in der dramatischen Outperformance der US-Börse gegen den Rest der Welt und vor allem gegenüber exportabhängigen Märkten wie dem deutschen DAX wider. Entsprechend wird hierzulande nur mit einer gebremsten Erholung gerechnet. Belastend könnte Chinas Ankündigung von Gegenstrafzöllen in Höhe von 60 Milliarden Dollar auf US-Güter wirken.

Rückblick: Etwas fester - Unter Erwartung ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten haben die Börsen genauso wenig wie die Ankündigung neuer chinesischer Strafzölle auf US-Importe im Volumen von 60 Milliarden Dollar bewegt. Allerdings war die Arbeitslosenquote in den USA wie erwartet gesunken. Von einer übergeordneten Schwäche des US-Arbeitsmarktes konnte daher keine Rede sein. IAG schlossen nach Zahlenvorlage 2,9 Prozent tiefer. Händler nannten die Geschäftszahlen sehr gut und sahen nur Gewinnmitnahmen. Negative Analystenkommentare gab es allerdings auch. Als "sehr gut" wurden die Geschäftszahlen der französischen Banken Credit Agricole und Natixis im Handel bezeichnet. Credit Agricole gewannen 2,3 Prozent und Natixis 1,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Keine großen Auffälligkeiten machten Händler in den Allianz-Zahlen aus. Alles liege im erwarteten Rahmen, operativ sei es im zweiten Quartal einen Tick besser gelaufen, hieß es. Der Kurs stieg um 0,9 Prozent. Gewinner im DAX waren Adidas: Für die Aktie ging es ohne fundamentale Nachrichten um 2,5 Prozent nach oben. Thyssenkrupp stellte den DAX-Verlierer mit Abgaben von 2,5 Prozent - seit der jüngsten Gewinnwarnung wird das Papier von den Anlegern gemieden. Einen Bogen machten Anleger auch um Siemens, für die es 1,8 Prozent nach unten ging. Im TecDAX ging es nach volatilem Verlauf für die S&T-Aktie um 7,5 Prozent nach oben. Der Technologiekonzern hatte den Gewinn im ersten Halbjahr fast verdoppelt. Nach einer Abstufung gaben Morphosys 3,1 Prozent nach. Dialog erholten sich um 6,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Als sehr ruhig beschrieb ein Händler den nachbörslichen Handel am Freitag. Etwas Bewegung gab es nur in zwei Nebenwerten: Consus Real Estate legten um 5,5 Prozent zu, nachdem das Unternehmen den Verkauf einer 58-prozentigen Beteiligung an der GxP German Properties bekanntgegeben hatte. GxP wurden gut 9 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Nachlassende Zinsängste verhalfen den US-Aktienmärkten zum Wochenausklang zu weiteren Gewinnen. Die US-Arbeitsmarktdaten und die Einkaufsmanagerindizes für den Servicesektor von ISM und Markit hatten zwar die Erwartungen verfehlt, zeugten aber dennoch von einer ungebrochen robusten Konjunktur. Dass China nach den jüngsten Zolldrohungen der US-Regierung seinerseits höhere Strafzölle auf US-Importe ankündigte, ließ die Märkte kalt. Ansonsten mussten die Anleger erneut eine Fülle von Quartalsausweisen verarbeiten. Bei Gopro (+17,7 Prozent) waren Umsatz und Ergebnis überraschend gut ausgefallen. Dagegen hatte Symantec (-7,8 Prozent) einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Shake Shack (-12 Prozent) hatte zwar einen schwachen Ausblick für die flächenbereinigte Umsatzentwicklung gegeben, die Zweitquartalszahlen waren dagegen besser als prognostiziert ausgefallen. Take-Two Interactive Software (+9 Prozent) hatte nicht nur gute Geschäftszahlen vorgelegt, sondern auch den Ausblick erhöht. Konkurrent Activision Blizzard (-3,7 Prozent) hatte zwar Gewinn und Umsatz gesteigert, allerdings sank die Zahl der aktiven Nutzer. Dish Network zogen nach über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen um 14,6 Prozent an.

Nach den Arbeitsmarktdaten geriet die wichtige Renditemarke von 3,00 Prozent bei zehnjährigen US-Staatsanleihen wieder etwas außer Reichweite. Sie sank um 3 Basispunkte auf 2,95 Prozent. Analysten sagten, die Stundenlöhne hätten schon um mindestens 0,4 Prozent auf Monatssicht steigen müssen, um die Rendite über 3 Prozent zu hieven. Auch die jüngste Entwicklung im Zollstreit habe die Anleiherenditen gedrückt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.29 Uhr EUR/USD 1,1557 -0,1% 1,1569 1,1599 EUR/JPY 128,69 +0,0% 128,66 128,89 EUR/CHF 1,1503 -0,0% 1,1504 1,1510 EUR/GBR 0,8895 -0,0% 0,8897 0,8907 USD/JPY 111,35 +0,1% 111,22 111,14 GBP/USD 1,2992 -0,1% 1,3003 1,3021 Bitcoin BTC/USD 7.131,66 +0,8% 7.072,15 8.405,24

Am Devisenmarkt neigte der Dollar mit den Daten nur kurz zur Schwäche, der Euro gab seine ohnehin mageren Aufschläge bald wieder ab und fiel zurück unter die Marke von 1,16 Dollar. Im späten US-Handel ging der Euro mit etwa 1,1570 Dollar um.

Der Euro neigt auch Montagmorgen zur Schwäche und gibt zum Dollar noch etwas ab. Marktteilnehmer in Asien beschäftigen sich aber mehr mit dem Wechselkurs des Renminbi. Sie rechnen mit einer weiteren Abwertung der chinesischen Währung. Allerdings könnte die Notenbank verstärkt intervenieren, um die schwächelnde Landeswährung zu stützen, sagt Analyst Tommy Xie von OCBC. Die chinesische Notenbank hatte am Freitagabend Dollarreserven aktiviert. Die Schritte hätten 2015 nicht geholfen, um die Abwertung des Renminbi zu stoppen. Aber es sei ein starkes Signal, so Xie.

ROHSTOFFE

