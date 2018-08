DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Linde warnt vor neuen Hürden für den Zusammenschluss mit Praxair. "In Gesprächen mit verschiedenen Wettbewerbsbehörden haben sich weitere Hinweise darauf ergeben, dass eine fusionskontrollrechtliche Freigabe des Zusammenschlusses zwischen Linde und Praxair mit höheren Anforderungen verbunden sein könnte als bisher erwartet", so das DAX-Unternehmen. Die erhöhten Anforderungen könnten "zu einer Überschreitung einer vereinbarten Obergrenze für von Linde und Praxair zu akzeptierenden Kartellauflagen führen". Die US-Behörde FTC habe Erwartungen im Hinblick auf zusätzliche Veräußerungszusagen geäußert. Linde und Praxair analysierten nun diese Erwartungen, um deren Reichweite einzuschätzen und zu bewerten. Dabei gehe es darum, eine rechtzeitige Freigabe des Zusammenschlusses zu erreichen. Die Gespräche mit der FTC über die erforderlichen Veräußerungszusagen würden mit dem Ziel fortgesetzt, ein für die Beteiligten akzeptables Ergebnis zu erreichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

XING 7:30h

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 55 +25% 2 44 EBITDA 18 +20% 2 15 EBIT 13 +7% 2 12 Ergebnis nach Steuern 8,5 +6% 2 8,0 Ergebnis je Aktie 1,56 +10% 2 1,42

Weitere Termine:

06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 2Q

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1H

18:15 DE/Patrizia Immobilien AG, ausführliches Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Hyrican Informationssysteme AG 0,04 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang Juni saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.842,70 0,11 Nikkei-225 22.520,61 -0,02 Schanghai-Composite 2.721,01 -0,71 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.615,76 0,55 DAX-Future 12.631,50 0,25 XDAX 12.640,56 0,25 MDAX 26.877,79 0,54 TecDAX 2.924,80 1,38 EuroStoxx50 3.482,40 0,38 Stoxx50 3.136,16 0,59 Dow-Jones 25.462,58 0,54 S&P-500-Index 2.840,35 0,46 Nasdaq-Comp. 7.812,02 0,12 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,05% +65

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,60 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,41 0,41 -0,02 USA 2 Jahre 2,65 2,65 0,76 USA 10 Jahre 2,96 2,95 0,55 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,11 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhalten freundlichen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Gute Vorgaben von der Wall Street dürften auch hier die Märkte leicht positiv stimmen. In den USA hatte ein guter, aber beim Stellenaufbau etwas unter den Erwartungen gebliebener US-Arbeitsmarkt sowie ein ebenfalls unter Markterwartungen ausgefallener ISM-Index Zinserhöhungssorgen gedämpft. Der S&P-500-Index steht nur noch knapp vor einem neuen Allzeithoch. Vor allem am Rentenmarkt dürfte die Entspannungsrally weitergehen. Allerdings geben sich Händler keinen Illusionen hin: Die Vorlagen seien hauptsächlich eine rein amerikanische Story. Thematisch drehe sich derzeit alles um "make America great again", was alle anderen Länder mehr oder weniger zu Verlierern mache. Dies spiegele sich schließlich auch in der dramatischen Outperformance der US-Börse gegen den Rest der Welt und vor allem gegenüber exportabhängigen Märkten wie dem deutschen DAX wider. Entsprechend wird hierzulande nur mit einer gebremsten Erholung gerechnet. Belastend könnte Chinas Ankündigung von Gegenstrafzöllen in Höhe von 60 Milliarden Dollar auf US-Güter wirken.

Rückblick: Etwas fester - Unter Erwartung ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten haben die Börsen genauso wenig wie die Ankündigung neuer chinesischer Strafzölle auf US-Importe im Volumen von 60 Milliarden Dollar bewegt. Allerdings war die Arbeitslosenquote in den USA wie erwartet gesunken. Von einer übergeordneten Schwäche des US-Arbeitsmarktes konnte daher keine Rede sein. IAG schlossen nach Zahlenvorlage 2,9 Prozent tiefer. Händler nannten die Geschäftszahlen sehr gut und sahen nur Gewinnmitnahmen. Negative Analystenkommentare gab es allerdings auch. Als "sehr gut" wurden die Geschäftszahlen der französischen Banken Credit Agricole und Natixis im Handel bezeichnet. Credit Agricole gewannen 2,3 Prozent und Natixis 1,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Keine großen Auffälligkeiten machten Händler in den Allianz-Zahlen aus. Alles liege im erwarteten Rahmen, operativ sei es im zweiten Quartal einen Tick besser gelaufen, hieß es. Der Kurs stieg um 0,9 Prozent. Gewinner im DAX waren Adidas: Für die Aktie ging es ohne fundamentale Nachrichten um 2,5 Prozent nach oben. Thyssenkrupp stellte den DAX-Verlierer mit Abgaben von 2,5 Prozent - seit der jüngsten Gewinnwarnung wird das Papier von den Anlegern gemieden. Einen Bogen machten Anleger auch um Siemens, für die es 1,8 Prozent nach unten ging. Im TecDAX ging es nach volatilem Verlauf für die S&T-Aktie um 7,5 Prozent nach oben. Der Technologiekonzern hatte den Gewinn im ersten Halbjahr fast verdoppelt. Nach einer Abstufung gaben Morphosys 3,1 Prozent nach. Dialog erholten sich um 6,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Als sehr ruhig beschrieb ein Händler den nachbörslichen Handel am Freitag. Etwas Bewegung gab es nur in zwei Nebenwerten: Consus Real Estate legten um 5,5 Prozent zu, nachdem das Unternehmen den Verkauf einer 58-prozentigen Beteiligung an der GxP German Properties bekanntgegeben hatte. GxP wurden gut 9 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Nachlassende Zinsängste verhalfen den US-Aktienmärkten zum Wochenausklang zu weiteren Gewinnen. Die US-Arbeitsmarktdaten und die Einkaufsmanagerindizes für den Servicesektor von ISM und Markit hatten zwar die Erwartungen verfehlt, zeugten aber dennoch von einer ungebrochen robusten Konjunktur. Dass China nach den jüngsten Zolldrohungen der US-Regierung seinerseits höhere Strafzölle auf US-Importe ankündigte, ließ die Märkte kalt. Ansonsten mussten die Anleger erneut eine Fülle von Quartalsausweisen verarbeiten. Bei Gopro (+17,7 Prozent) waren Umsatz und Ergebnis überraschend gut ausgefallen. Dagegen hatte Symantec (-7,8 Prozent) einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Shake Shack (-12 Prozent) hatte zwar einen schwachen Ausblick für die flächenbereinigte Umsatzentwicklung gegeben, die Zweitquartalszahlen waren dagegen besser als prognostiziert ausgefallen. Take-Two Interactive Software (+9 Prozent) hatte nicht nur gute Geschäftszahlen vorgelegt, sondern auch den Ausblick erhöht. Konkurrent Activision Blizzard (-3,7 Prozent) hatte zwar Gewinn und Umsatz gesteigert, allerdings sank die Zahl der aktiven Nutzer. Dish Network zogen nach über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen um 14,6 Prozent an.

Nach den Arbeitsmarktdaten geriet die wichtige Renditemarke von 3,00 Prozent bei zehnjährigen US-Staatsanleihen wieder etwas außer Reichweite. Sie sank um 3 Basispunkte auf 2,95 Prozent. Analysten sagten, die Stundenlöhne hätten schon um mindestens 0,4 Prozent auf Monatssicht steigen müssen, um die Rendite über 3 Prozent zu hieven. Auch die jüngste Entwicklung im Zollstreit habe die Anleiherenditen gedrückt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.29 Uhr EUR/USD 1,1557 -0,1% 1,1569 1,1599 EUR/JPY 128,69 +0,0% 128,66 128,89 EUR/CHF 1,1503 -0,0% 1,1504 1,1510 EUR/GBR 0,8895 -0,0% 0,8897 0,8907 USD/JPY 111,35 +0,1% 111,22 111,14 GBP/USD 1,2992 -0,1% 1,3003 1,3021 Bitcoin BTC/USD 7.131,66 +0,8% 7.072,15 8.405,24

Am Devisenmarkt neigte der Dollar mit den Daten nur kurz zur Schwäche, der Euro gab seine ohnehin mageren Aufschläge bald wieder ab und fiel zurück unter die Marke von 1,16 Dollar. Im späten US-Handel ging der Euro mit etwa 1,1570 Dollar um.

Der Euro neigt auch Montagmorgen zur Schwäche und gibt zum Dollar noch etwas ab. Marktteilnehmer in Asien beschäftigen sich aber mehr mit dem Wechselkurs des Renminbi. Sie rechnen mit einer weiteren Abwertung der chinesischen Währung. Allerdings könnte die Notenbank verstärkt intervenieren, um die schwächelnde Landeswährung zu stützen, sagt Analyst Tommy Xie von OCBC. Die chinesische Notenbank hatte am Freitagabend Dollarreserven aktiviert. Die Schritte hätten 2015 nicht geholfen, um die Abwertung des Renminbi zu stoppen. Aber es sei ein starkes Signal, so Xie.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,81 68,49 +0,5% 0,32 +16,5% Brent/ICE 73,43 73,21 +0,3% 0,22 +14,4%

Die Ölpreise fielen nach der Erholung des Vortages wieder zurück. Immerhin erholten sie sich von ihren Tagestiefs, als Daten des Öldienstleisters Baker Hughes einen Rückgang der US-Ölförderung indizierten. Demnach verringerte sich die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in der laufenden Woche um zwei auf 859. kostete mit 68,49 Dollar 0,7 Prozent weniger als am Vorabend, Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 73,21 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.215,63 1.213,68 +0,2% +1,95 -6,7% Silber (Spot) 15,45 15,42 +0,2% +0,03 -8,8% Platin (Spot) 833,60 832,00 +0,2% +1,60 -10,3% Kupfer-Future 2,75 2,75 -0,5% -0,01 -17,8%

Der Goldpreis zog mit den Wirtschaftsdaten an und stieg um 0,5 Prozent auf 1.214 Dollar je Feinunze. Händler sprachen von Erleichterung darüber, dass die Daten keine neuen Zinserhöhungsspekulation ausgelöst hätten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

AUßENPOLITIK USA

Die USA machen sich nach Worten des Nationalen Sicherheitsberaters der USA, John Bolton, keine Illusionen über eine Denuklearisierung Nordkoreas. Es gebe "niemanden in der Regierung", der "naiv" hinsichtlich der Aussichten sei, "dass Nordkorea die Denuklearisierung tatsächlich umsetzt", sagte Bolton. Es könne "gut sein, dass der Punkt kommt", an dem die USA zu dem Schluss kämen, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un es mit der Denuklearisierung nicht ernst meine.

BEZIEHUNGEN USA-TÜRKEI

Der Konflikt zwischen den Nato-Partnern USA und Türkei um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor schaukelt sich weiter hoch: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nun Sanktionen gegen zwei US-Minister angeordnet. Er ergriff damit Vergeltungsmaßnahmen, nachdem die USA am Mittwoch ihrerseits Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt hatten.

US-EU-HANDEL

Europäische Bauern werden sehr viel weniger Soja aus den USA abnehmen, als sich US-Präsident Donald Trump nach den Verhandlungen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erhoffen dürfte. "Die USA suchen jetzt nach neuen Absatzwegen für ihr Soja und wollen ihr Soja verstärkt in Europa verkaufen", sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, dem "Tagesspiegel". "Aber das Gentechnikrecht der EU setzt hier hohe Hürden", sagte er.

INNENPOLITIK VENEZUELA

Nach den Festnahmen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Anschlag auf den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro fürchtet die Opposition ein verschärftes Vorgehen der Behörden. Er fürchte, dass die Maßnahmen der Regierung "die Tür zu Verfolgung und einer Welle der Unterdrückung" öffneten, erklärte der frühere Regierungsanhänger und heutige Chef der Oppositionspartei Frente Amplio, Nicmer Evans. Maduro war nach eigenen Angaben einem Mordanschlag entgangen.

KONJUNKTUR INDONESIEN

BIP 2Q +5,27% gg Vorjahr (PROG +5,16%)

BIP 2Q +4,21% gg Vorquartal (PROG +4,11%)

EU-FLÜCHTLINGSPOLITIK

Die gestiegene Zuwanderung von Nordafrika nach Spanien bereitet deutschen Sicherheitsbehörden große Sorgen. Helmut Teichmann, für Migration zuständiger Staatssekretär im Bundesinnenministerium, sagte zu Bild am Sonntag: "Wir befürchten, dass sich viele Migranten auf den Weg nach Frankreich, den Beneluxländern und Deutschland machen könnten. Sollten wir dies feststellen, werden wir die Schleierfahndung und Kontrollen an der deutsch-schweizerischen und der deutsch-französischen Grenze verstärken."

WALDBRÄNDE GRIECHENLAND

Nach den verheerenden Waldbränden in Griechenland mit fast 90 Toten ist der Vize-Minister für Katastrophenschutz zurückgetreten. Regierungschef Alexis Tsipras nahm das entsprechende Gesuch von Nikos Toskas an. Tsipras stand unter Druck, personelle Konsequenzen aus den verheerenden Bränden zu ziehen.

WALDBRÄNDE PORTUGAL

Im Hinterland der portugiesischen Touristenregionen an der Algarve ist ein Flächenbrand ausgebrochen. Mehr als 400 Feuerwehrleute kämpften mit der Unterstützung von neun Löschhubschraubern und -flugzeugen gegen das vom Wind angefachte Feuer an der Monchique-Bergkette im Süden des Landes, teilte die portugiesische Feuerwehr mit.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Bei den Verhandlungen über bilaterale Flüchtlingsabkommen mit besonders betroffenen EU-Ländern wie Italien oder Griechenland hofft Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf Klarheit in den kommenden Tagen. Die Gespräche über die Rückführung von bestimmten Flüchtlingen verliefen in einem guten Klima, sagte Seehofer im "ARD-Sommerinterview". Konkret gehe es darum, dass sowohl Griechenland als auch Italien wollten, dass Deutschland andere Flüchtlinge von diesen Ländern übernehme, "wenn wir Flüchtlinge zurückführen nach Athen oder Rom". Seehofer lehnte es ab, mehr Menschen aufzunehmen als zurückzuweisen.

CSU-Chef Horst Seehofer (CSU) ist zuversichtlich, dass seine Partei trotz schlechter Umfragen bei der Landtagswahl im Oktober die absolute Mehrheit in Bayern verteidigen kann. "Ich glaube fest daran", sagte Seehofer.

HITZESCHÄDEN DEUTSCHLAND

In der Großen Koalition ist eine Debatte über mögliche staatliche Hilfen für einen Hitze-Aktionsplan für Kommunen entbrannt. Die SPD lehnt steuerfinanzierte Vorkehrungen für künftige Hitzeperioden ab. Die Union zeigte sich dagegen offen, die Aufstockung eines bereits bestehenden Programms in Erwägung zu ziehen.

BONITÄT DEUTSCHLAND

Fitch stuft Deutschland unverändert mit der Bestnote "AAA" ein. Der Ausblick sei stabil, teilte Fitch. Die Analysten begründeten dies mit der breit aufgestellten deutschen Wirtschaft, starken Institutionen und dem Schuldenabbau.

BONITÄT FINNLAND

Daneben hat Fitch noch den Ausblick für Finnland auf positiv von stabil angehoben. Das Rating lautet unverändert "AA+". Konsolidierung des Staatshaushalts und ein solides Wirtschaftswachstum hätten das finnische Haushaltsdefizit deutlich verringert. Die Fitch-Analysten haben überdies ihr Rating "A+" mit stabilem Ausblick bekräftigt.

BONITÄT ISRAEL

S&P Global Ratings hat Israel auf AA-/A-1+ von A+/A-1 hochgestuft und dies mit der starken Wirtschaft und dem Schuldenabbau begründet. Der Ausblick sei stabil, hieß es.

CONSUS REAL ESTATE

hat seinen Mehrheitsanteil an der Berliner GxP German Properties AG von 58 Prozent an die Summit RE eight GmbH verkauft worden. Einen Kaufpreis nannte Consus nicht. GxP German Properties ist an der Börse rund 40 Millionen Euro wert.

DELIVERY HERO

will expandieren. Delivery Hero könnte nicht nur andere Dinge als heißes Essen liefern, damit würde bereits experimentiert, sondern künftig auch Zutaten zum Selbstkochen. "Für uns wäre es eher sinnvoll, wenn unsere Restaurants den Kunden die Zutaten für ihr Lieblingsessen zusammenstellen und liefern, damit der Kunde es auch daheim zubereiten kann", sagte Vorstandschef Niklas Östberg der "SZ". Die Lieferung von Kochboxen sind bisher das Geschäftsmodell von Hello Fresh.

KUKA

sieht sich nach den ersten sechs Monaten auf dem Weg zum Erreichen der Ziele 2018. Der Hersteller von Industrierobotern hat im zweiten Quartal zwar weniger umgesetzt, den Gewinn aber gesteigert. Aufträge kamen vor allem aus Europa und China.

STABILUS

Der Automobilzulieferer hat im dritten Geschäftsquartal dank einer starken Nachfrage besonders in Asien sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Gebremst wurde das Unternehmen allerdings von negativen Währungseffekten. Am Ausblick für das Geschäftsjahr 2017/18 hält Stabilus fest. In den drei Monaten per Ende Juni kletterten die Erlöse um 7,2 Prozent. Das bereinigte EBIT stieg um 11 Prozent.

VOLKSWAGEN

Der Autobauer kann bis Ende dieses Jahres keine Hybrid-, Erdgas- und Elektrofahrzeuge mehr ausliefern. Grund sind Probleme bei der Zertifizierung nach dem neuen Abgasprüfzyklus WLTP - eine Spätfolge des Abgasskandals. "Für Fahrzeuge mit Hybrid- und Erdgas-Antrieb nehmen wir zurzeit keine Bestellungen mehr an", sagte ein VW-Sprecher der "Welt am Sonntag". Auch Elektroautos seien erst ab 2019 wieder lieferbar.

HSBC

Die Großbank hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen auch das Nettoergebnis leicht gesteigert. Das Geldhaus profitierte von besseren Geschäften im globalen Geschäft und zeigte sich mit dem Ergebnis trotz relativ deutlich gestiegener Ausgaben zufrieden. Von Januar bis Juni kletterten die Einnahmen um 4 Prozent auf 27,3 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis vor Steuern sank leicht um 2 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar.

BERKSHIRE

Warren Buffett's Investment-Vehikel Berkshire Hathaway hat den Gewinn im vergangenen Quartal kräftig gesteigert. Verglichen mit dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres hat Berkshire den Reingewinn auf 12 Milliarden Dollar nahezu verdreifacht. Der operative Gewinn stieg auf 6,9 Milliarden Dollar von 4,12 Milliarden Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum.

