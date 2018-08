Als 2008 die Finanz- und Wirtschaftskrise die Welt erschütterte, drohte die Wirtschaft in eine globale Depression abzugleiten, die selbst die Große Depression während der Weltwirtschaftskrise in den frühen 1930er Jahren in den Schatten gestellt hätte. Bekanntlich konnte damals das Schlimmste verhindert werden. Es gab eine Krise, aber der totale Zusammenbruch blieb aus. Gelöst hat man die damaligen Probleme nicht. Sie wurden allenfalls unter den Teppich gekehrt und bestehen folglich auch heute ... (Dr. Bernd Heim)

