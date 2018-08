Frankfurt - Der Euro hat am Montag gegenüber dem US-Dollar an die Kursverluste der Vorwoche angeknüpft und ist weiter gesunken. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung bis auf aktuell 1,1553 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Zum Franken ist der Euro im asiatischen Handel kurzzeitig unter die Marke von 1,15 gerutscht und damit den tiefsten Stand seit Ende Mai. Aktuell steht der Euro bei 1,1501 Franken nur knapp höher. ...

