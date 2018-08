Die Vorabmeldung eines besser als erwartet ausgefallenen Gewinns im zweiten Quartal brachte die zuvor im Bereich von Rekordtiefs festhängende Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008) Anfang Juli wieder in Fahrt. Die vollständige Bilanz folgte am 25. Juli und sorgte erst einmal nicht für Anschlusskäufe, auch, wenn auch das gesamte Zahlenwerk hinreichend passabel daherkam um hoffen zu dürften, dass die Deutsche Bank jetzt im Zuge ihrer jahrelangen Restrukturierung besser vorankommt. Einen Tag nach der verhaltenen Reaktion zog der Kurs dann aber doch an, löste sich von der Februar-Abwärtstrendlinie, schaffte den Break über das markante April-Tief bei 10,82 Euro. Es schien alles klar, der Weg nach oben frei. Und dann …

… setzten Mitte vergangener Woche Verkäufe ein. Noch ist da nicht allzu viel angebrannt, ...

