Seitdem die US-Notenbank in ihrem Statement am Mittwochabend von "starkem" Wachstum schrieb, steigt der US-Dollar, der Euro/US-Dollar-Kurs fällt dadurch. Die Akteure gewannen den Eindruck, dass die "Fed" konsequent bei ihrer Linie bleiben wird: Eine Inflation um bzw. knapp über zwei Prozent in Verbindung mit einer niedrigen Arbeitslosenrate erfordert steigende Leitzinsen.

Den vollständigen Artikel lesen ...