Die Sommerabschwächung zeigte sich letzte Woche am EUR Primärmarkt. 13 der 15% platzierten Tranchen wurden bereits am Dienstag oder Mittwoch begeben. Darüber hinaus gab es seit Mittwoch keine Ankündigung mehr für die Emission neuer EUR Anleihen. Am Kassabondmarkt zeigt sich im Verlauf der letzten Woche eine geringe Ausweitung der Credit Spreads auf Indexebene. Dies dürfte auch zum Teil auf die monatliche Neuzusammensetzung der EUR Benchmarkindizes...

Den vollständigen Artikel lesen ...