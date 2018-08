Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche starten. Damit folgt er den grösstenteils freundlichen Vorgaben aus Übersee. So hatte sich die Wall Street am vergangenen Freitag nach einem robusten Arbeitsmarktbericht freundlich ins Wochenende verabschiedet. In ...

