Preise im Wert von 10 Millionen US-Dollar, u. a. mobile Häuser

Verkauf von Ruby Token (RBY) zum halben Preis nur während des öffentlichen Verkaufs!

Ruby-x, ein neues Konzept einer Börse für Kryptowährungen, die gleichzeitig sowohl einfache Währungstransaktionen als auch Fondshandeldienste ermöglicht, wird zur Feier des Starts des Beta Service von Ruby-x ein großes Eröffnungs-Event mit Preisen im Wert von ungefähr 10 Millionen US-Dollar veranstalten.

Ruby Exchange hat ihr großes Haupt-Eröffnungs-Event, den "Ruby-x Trading Contest", angekündigt. Dieser Trading Contest wird vom 17. August bis zum 14. September in zwei Runden stattfinden. Ruby Exchange hält aktuell ein Giveaway mit vielen Preisen ab, die viel größer und attraktiver sind als alles, was Sie wahrscheinlich kennen: ein MOBILES HAUS. Außerdem hat Ruby-x noch viele weitere Preise für die Gewinner vorbereitet, darunter eine Gelegenheit, Fonds-Krypto-Manager von Ruby zu werden. Die Preise werden an diejenigen vergeben, die bei ihren Handelsaktivitäten die höchste Profitrate erzielen. Außerdem sind viele verschiedene Events für die Nutzer geplant, und die Preise sind insgesamt 10 Millionen US-Dollar wert, inklusive Fallschirmabwürfe über Telegramme.

Ruby-x gilt als sicherste Krypto-Börse, da den Nutzern "Cold Wallet" angeboten wird. Cold Wallets können nicht gehackt werden, wenn man mit Kryptowährung Geschäfte macht. Den Nutzern, die die Cold Wallets mit einer Nutzungsrate von 100 nutzen, wird ein Dienst namens "Ruby Vault" zur Verfügung stehen, über den sie Gebühren in einer bestimmten Höhe erhalten können. Außerdem bietet Ruby-x den Nutzern eine transparente Übersicht von Transaktionsgebühren und -verläufen, damit die Börsenplattform transparent bleibt. Eine typische Funktion, durch die sich Ruby-x von allen anderen Kryptobörsen unterscheidet, ist, dass die Gewinne mit den Besitzern geteilt werden, da ihnen in jedem Quartal Dividenden ausgezahlt werden. Außerdem wird auf der Ruby-Plattform eine Vielzahl von Fondsprodukten verkauft. Damit erhalten die Investoren Profite, auch ohne dass eine direkte Transaktion vorgenommen wird.

Der Verkauf der Ruby-Token (RBY) beginnt am 10. August. Vertreter von Ruby haben mitgeteilt, dass dies der erste und letzte öffentliche Verkauf von RBY und dies die einzige Gelegenheit sein wird, RBY-Token zum halben Preis zu kaufen.

Ruby-X.io ist eine Plattform für den Handel mit Kryptowährungen, die von RED SAIL GLOBAL LTD. gegründet wurde.

https://ruby-x.io/

https://token.ruby-x.io/

https://t.me/rubyexchangetoken

https://medium.com/@rubyex

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180806005052/de/

Contacts:

Ruby-x

Danbi Song, +61 0423249761

Marketer

media@ruby-x.io