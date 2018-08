Auf den ersten Blick zu behaupten, dass JD.com (WKN: A112ST) ein besserer Wachstumswert als Alibaba (WKN: A117ME) ist, wäre absurd. Alibaba ist neunmal so groß wie JD, besitzt einen viel größeren Anteil am schnell wachsenden chinesischen E-Commerce-Markt, verkauft mehr als dreimal so viele Waren (gemessen am Brutto-Warenvolumen - GMV) und hat eine Netto-Cash-Position, die viermal größer ist als die von JD. Dies alles gibt Alibaba einen Vorteil bei den zukünftigen Wachstumsaussichten. Dann gibt es natürlich die einfache Tatsache, dass sich die Alibaba-Aktie in den letzten drei Jahren viel eher wie eine Wachstumsaktie entwickelt hat als JD. Quelle für Daten:

