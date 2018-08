Hier geht's zum Video

Nach zuvor vier Gewinnwochen in Folge verzeichnete der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche Verluste von 1,9 Prozent. Ohne die Zugewinne des Freitags sähe die Wochenbilanz noch etwas schlechter aus. Vor dem Wochenende stieg der DAX 0,55 Prozent an. Marktidee: Nasdaq 100 Beim Technologieindex Nasdaq war zuletzt mächtig Bewegung zu beobachten. Schlechte Nachrichten von Facebook und Twitter brachten den Nasdaq zeitweise deutlich unter Druck. In den vergangenen Tagen bewegte sich der Kurs allerdings wieder nach oben. Jetzt rücken zwei Widerstandszonen in den Fokus.