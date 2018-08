Mit dem Auf und Ab an den Börsen war in den letzten Wochen nur durch ständiges raus aus den Aktien und rein in die Aktien etwas zu verdienen. Alle anderen Aktionäre sehen ihren Depotwert dagegen eher wenig verändert. Die veröffentlichten Quartalszahlen sind tendenziell eher negativ ausgefallen. Insofern stellt sich die Frage, ob der DAX das aktuelle Niveau halten wird oder ob es zu einer Anpassung nach unten kommen wird. Belastend könnte die weitere Entwicklung der US-Strafzölle sein. Wir sehen den Markt aktue. ...

