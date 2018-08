Die Commerzbank hat die Einstufung für Hypoport nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen mit den starken Zahlen für das erste Halbjahr erreicht und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Analyst Michael Dunst in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst hält es für möglich, seine Prognose für das operative Ergebnis an obere Ende der Unternehmenszielspanne hin anzuheben. Er will aber erst die Telefonkonferenz zu den Zahlen abwarten./mis/ag

Datum der Analyse: 06.08.2018

ISIN DE0005493365

AXC0070 2018-08-06/09:24