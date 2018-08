FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Berg- und Talfahrt am Anleihemarkt in der Vorwoche ist der Bund-Future stabil über der Marke von 162 Prozent in die Woche gestartet. Ein klare Richtung drängt sich am Morgen nicht auf. Bei etwas moderateren Tönen aus Italien und etwas nachlassenden China-Risiken dürfte die Unterstützung für Bundesanleihen nach Einschätzung der Commerzbank nachlassen, aber die Positionierung bei US-Staatsanleihen spreche gegen einen schnellen Renditeanstieg.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um vier Ticks auf 162,09 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,13 Prozent und das -tief bei 161,95 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.674 Kontrakte. Der BOBL-Future verliert einen Tick auf 131,83 Prozent.

August 06, 2018

