Auftragseingang für deutsche Industrie überraschend schwach

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich am Ende des zweiten Quartals 2018 deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank er im Juni gegenüber dem Vormonat um 4,0 Prozent und lag kalenderbereinigt um 0,8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um nur 0,5 Prozent prognostiziert. Der für Mai vorläufig gemeldete Anstieg von 2,6 Prozent wurde bestätigt. Das Volumen der Großaufträge war unterdurchschnittlich.

Commerzbank: Durchhänger der deutschen Industrie nicht vorbei

Der unerwartet deutliche Rückgang der deutschen Auftragseingänge im Juni deutet nach Aussage der Commerzbank darauf hin, dass "der Durchhänger der Industrie noch nicht vorbei ist, auch wenn es bei den Stimmungsindikatoren zuletzt Anzeichen einer Stabilisierung gab". "Für das reale Bruttoinlandsprodukt dürfte nächsten Montag für das zweite Quartal allenfalls ein Plus von 0,4 Prozent gemeldet werden, und auch in der zweiten Jahreshälfte wird die Wirtschaft nicht stärker zulegen", schreibt Volkswirt Ralph Solveen in einem Kommentar.

Lampe: Auftragsdebakel ist Teil von Normalierungsprozess

Das Bankhaus Lampe bewertet den unerwartet deutlichen Rückgang der deutschen Auftragseingänge im Juni als Ausdruck eines "Normalisierungsprozesses nach dem sehr starken Jahr 2017", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Mit dem internationalen Handelsstreit habe das nichts zu tun. Allerdings ist Krüger von der Stärke der Korrektur überrascht: "Wir haben jetzt zwei Quartale mit Auftragsrückgängen von rund 2 Prozent gesehen, das ist schon mal ein Wort", sagte er. Das deutliche Minus um Juni bezeichnete er als "Debakel".

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Juni um 1,0 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juni gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging er gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent zurück. Das lässt eine ähnliche Entwicklung für die Produktion erwarten, für die Volkswirte bisher einen Rückgang von 0,4 Prozent prognostizieren. Den vorläufig für Mai gemeldeten Anstieg von 0,9 Prozent bestätigten die Statistiker.

Saudi-Arabien weist kanadischen Botschafter aus und ruft eigenen Vertreter zurück

Nach Kritik an einer Festnahmewelle weist Saudi-Arabien den kanadischen Botschafter aus und ruft seinen eigenen Botschafter aus Kanada zurück. Die Geschäftsbeziehungen mit Ottawa würden eingefroren, teilte das saudiarabische Außenministerium in der Nacht zum Montag mit. Als Grund für das Vorgehen wurde eine "Einmischung" in die inneren Angelegenheiten Saudi-Arabiens genannt.

Trump-Berater: Washington nicht "naiv" hinsichtlich Denuklearisierung Nordkoreas

Die USA machen sich nach Worten des Nationalen Sicherheitsberaters der USA, John Bolton, keine Illusionen über eine Denuklearisierung Nordkoreas. Es gebe "niemanden in der Regierung", der "naiv" hinsichtlich der Aussichten sei, "dass Nordkorea die Denuklearisierung tatsächlich umsetzt", sagte Bolton im US-Sender Fox News. Es könne "gut sein, dass der Punkt kommt", an dem die USA zu dem Schluss kämen, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un es mit der Denuklearisierung nicht ernst meine.

Venezuelas Opposition fürchtet nach mutmaßlichem Anschlag auf Maduro Verfolgung

Nach den Festnahmen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Anschlag auf den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro fürchtet die Opposition ein verschärftes Vorgehen der Behörden. Er fürchte, dass die Maßnahmen der Regierung "die Tür zu Verfolgung und einer Welle der Unterdrückung" öffneten, erklärte der frühere Regierungsanhänger und heutige Chef der Oppositionspartei Frente Amplio, Nicmer Evans.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien BIP 2Q +5,27% gg Vorjahr (PROG +5,16%)

Indonesien BIP 2Q +4,21% gg Vorquartal (PROG +4,11%)

