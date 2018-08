Montega bringt Kapitalmarktteilnehmer auf dem Hamburger Investorentag zusammen DGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz Montega bringt Kapitalmarktteilnehmer auf dem Hamburger Investorentag zusammen 06.08.2018 / 09:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Auf dem Hamburger Investorentag HIT werden sich am 23. August mit cyan, HolidayCheck, MS Industrie, Nynomic/m-u-t, Ringmetall, Schweizer Electronic, SMT Scharf, Vita 34 und windeln.de insgesamt neun attraktive Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen präsentieren. Montega bietet den zahlreichen institutionellen Investoren und Pressevertretern damit eine hervorragende Gelegenheit, im direkten Austausch mit den Vorständen über die aktuellen Entwicklungen sowie langfristigen Perspektiven der Unternehmen zu diskutieren. Neben Gruppenpräsentationen mit anschließender Diskussions- und Fragerunde werden die Unternehmenslenker über den Tag hinweg auch für 1on1-Gespräche zur Verfügung stehen. Zentrum der Veranstaltung ist die Hanse Lounge in unmittelbarer Nähe des Hamburger Rathausmarkts. Eine detaillierte Programmübersicht ist auf der Montega-Website unter www.montega.de abrufbar. "Wir freuen uns sehr, ein so spannendes Teilnehmerfeld für den Hamburger Investorentag gewonnen zu haben und damit unserer Aufgabe als Intermediär zwischen börsennotierten Unternehmen und Investoren einmal mehr gerecht zu werden", kommentiert Patrick Speck, Vorstand der Montega AG, die kommende Veranstaltung. Interessierte Investoren und Pressevertreter können sich noch bis zum 17. August für HIT anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Über Montega Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Presse- und Investorenkontakt: Montega AG Patrick Speck Schauenburgerstraße 10 20095 Hamburg Tel.: 040/ 41111 3770 Mail: p.speck@montega.de --- Ende der Pressemitteilung --- +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter https://www.montega.de +++ 06.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 710849 06.08.2018

