- Kunden geben im Durchschnitt 22,89 Euro im Monat für ihren Handyvertrag aus - Städtevergleich: höchste Mobilfunkausgaben in Duisburg, niedrigste in Heidelberg



Nordrhein-Westfalen geben am meisten für ihren Mobilfunkvertrag aus. Sie zahlen durchschnittlich 26,20 Euro pro Monat. In Sachsen sind Verbraucher hingegen eher sparsam. Hier betragen die Kosten für einen Handyvertrag durchschnittlich 20,15 Euro monatlich.*



Ein Grund für die Unterschiede: Mehr als die Hälfte der Nordrhein-Westfalen bestellt einen Handytarif inklusive Smartphone. Das treibt die monatlichen Kosten in die Höhe. In Sachsen beinhalten nur 41 Prozent der bestellten Verträge ein Handy.



Im Durchschnitt über alle Bundesländer zahlen Kunden für einen über CHECK24 bestellten Handyvertrag 22,89 Euro im Monat. Darüber liegen u. a. das Saarland und Bremen. Neben Sachsen geben Verbraucher für Handytarife in Bayern, Thüringen und Brandenburg vergleichsweise wenig aus.



Städtevergleich: Duisburger zahlen am meisten, Heidelberger am wenigsten



Die 15 vordersten Plätze im Handykostenvergleich der 50 größten deutschen Städte belegen Orte in Nordrhein-Westfalen. Die höchsten monatlichen Ausgaben haben Duisburger mit 30,88 Euro. Sie geben rund zwölf Euro bzw. 68 Prozent mehr aus als Heidelberger (18,42 Euro).



*Alle genannten Preise sind durchschnittliche Monatswerte. Diese berücksichtigen alle anfallenden Kosten und Vergünstigungen innerhalb der ersten 24 Monate; Datengrundlage: alle zwischen Juli 2017 und Juni 2018 über CHECK24 abgeschlossenen Mobilfunkverträge



