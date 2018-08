Chinesische Daten diese Woche unter den wichtigsten Veröffentlichungen

Kanadische Investoren warten auf Arbeitsmarktbericht

US-Verbraucherpreisindex (Juli) wichtigster Indikator für USD und US-Indizes

Donald Trump hat dafür gesorgt, dass das Thema Handelskonflikte nicht in Vergessenheit gerät. Seine Initiative, höhere Strafzölle auf chinesische Importe in Betracht zu ziehen, macht Händlern zurecht Angst. Der US-Präsident ist offenbar bereit den Einsatz zu erhöhen, um seine Forderungen durchzusetzen. Die Daten aus China fangen bereits an, sich zu verschlechtern, daher könnte man sich folgendes fragen: Stehen wir kurz vor einer globalen konjunkturellen Verlangsamung?

Daten aus China: Handel (Mittwoch), Inflation (Donnerstag), neue Kredite (Freitag) Ist China erneut ein Risiko für die globalen Märkte? Die gegenwärtige ...

