Apple sorgt für eine Rallye in den USA - Wie geht es nun weiter?

Wall Street bleibt bullischVIDEOANALYSEDer Großteil der US-Unternehmen hat in den letzten Wochen die Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Bei den großen Namen haben lediglich Facebook $FB und Netflix $NFLX deutlich enttäuscht. Apple $AAPL, Alphabet $GOOGL und auch Amazon $AMZN zeigen sich weiterhin stabil und geben den Märkten positive Impulse.Im DAX hingegen gab es zum Wochenschluss eher ein wenig Schwäche zu sehen. Noch befinden wir uns in einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung, doch wichtige Böden müssen nun gehalten werden.Worauf Sie aktuell achten müssen, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.