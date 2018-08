Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, wird über 95,00 gehandelt, wobei die 95,30 einen starken Widerstand darstellt. US-Dollar hat Handel im Blick Der Index baut seine Konsolidierung des jüngsten Ausbruchs über 95,00 aus, so dass er an seinen Gewinnen der vergangenen Woche anknüpft und der US ...

Den vollständigen Artikel lesen ...