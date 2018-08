Die Deutsche Bank hat die Aktie der London Stock Exchange nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Der operative Gewinn des Börsenbetreibers habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte sei aber nicht ganz so rosig ausgefallen./edh/ag Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-08-06/09:58

ISIN: GB00B0SWJX34