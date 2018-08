Die Commerzbank hat das Kursziel für FMC nach Zahlen für das zweite Quartal von 82 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Dialysedienstleister an geringere Dosierungen sogenannter Calcimimetics, den Verkauf von Sound Physicians, die Übernahme von NxStage Medical und die jüngsten Wechselkursentwicklungen angepasst, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Aktienkurs sieht der Experte in den kommenden Monaten nur wenige Treiber./mis/ag Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-08-06/10:00

ISIN: DE0005785802