In der heutigen Zeit gibt es Behörden wie die CSA in Kanada und die SEC in den USA, um die jeweiligen Rechnungslegungsstandards durchzusetzen: IFRS und US-GAAP. Obwohl diese Aufsichtsbehörden Fehlinterpretationen des Jahresabschlusses minimieren, verfügen sie nicht über genügend Ressourcen, um die Compliance jedes einzelnen Unternehmens durchzusetzen, um die "beste Darstellung" des Geschäftsbetriebs zu ermöglichen. Darüber hinaus erfordern viele Rechnungslegungsentscheidungen sowohl nach US-GAAP als auch nach IFRS (in Kanada und anderen Ländern) ein hohes Maß an Diskretion. In vielen Fällen liegt es im Ermessen des Managements, eine Bilanzierungsmethode zu wählen, von der sie glauben, dass sie den Betrieb in einem Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...