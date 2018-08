Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbankentscheidungen in den USA und Großbritannien, der US-Arbeitsmarktbericht sowie die Einkaufsmanagerindices, der Kalender der letzten Woche hatte einiges zu bieten, so die Analysten der Helaba.Das Gesamtbild habe sich dadurch aber nicht wesentlich verändert. In den USA habe die FED die Zinsen auf dem bisherigen Niveau gehalten, bleibe aber auf dem graduellen Zinserhöhungspfad. Die Notenbanker dürften sich dabei vonseiten robuster Stimmungsindikatoren und eines soliden Arbeitsmarktes bestätigt sehen. Die Marktteilnehmer hätten ihre Zinserwartungen dennoch nicht vollständig auf ein Szenario mit je einem Zinsschritt im September und Dezember eingestellt. ...

