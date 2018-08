Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Credit Suisse von 16,40 auf 16,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal habe er kleine Änderungen an seinen Prognosen für die Schweizer Bank vorgenommen, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie. Das negative Votum basiere auf seinen unter den Konsensschätzungen liegenden Ertragserwartungen./edh/zb Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-08-06/10:10

ISIN: CH0012138530