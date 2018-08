Zürich - Die Börsen werden weiterhin von News zum Handelskrieg USA mit China bewegt. Anfangs Woche wurde eine Headline, welche ein neues Treffen der Kontrahenten ankündigte, positiv aufgenommen. Allerdings warf Trump am Mittwoch sogleich das Argument in die Verhandlungswaagschale, nun 25% auf alles aus China zu belasten. Die Börsen in Asien waren daraufhin rot und zyklische Aktien in Europa wurden abgestossen. Am Freitag war dies wieder verdaut und die Aktienkurse konnten sich wieder etwas erholen. Der Euro Stoxx 50 gab über die Woche 1.3% nach, wogegen sich SMI mit -0.2% und der S&P 500 mit +0.8% halten konnten. Die Korrektur im NASDAQ von Ende Juli wurde teils bereits wieder aufgeholt, angeführt von Apple, aber auch Tesla konnte sich in Szene setzen.

Das FED hat wie erwartet die Leitzinsen unverändert belassen und will weiterhin dieses Jahr die Zinsen in zwei Schritten anheben. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen kratzen in den USA an der 3% Marke, sanken aber auf 2.95%. In Deutschland kletterte die Rendite im Bund seit anfangs Juli von 0.30% auf 0.41%. Ein ähnliches Bild in der Schweiz, wo in derselben Periode ein Anstieg von -0.10% auf die Nulllinie stattfand.

Bei den Währungen ist Sommerpause mit ruhigem Handel. Der USD/EUR verharrt im Seitwärtsband und notiert mit 1.1570 am unteren Rand. Der USD/CHF bildete im laufenden Jahr ein Double Top knapp über der Parität, notierte aber aktuell darunter bei 99.40 Rappen. Beim EUR/CHF kann nach einem kurzen Aufflackern bis Mitte Juli wieder eine leicht sinkende Tendenz beobachtet werden, mit Wochenschluss ...

