Evotec - Biotechtitel vor Quartalszahlen fest!

Ende der Woche wird Evotec Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden. In den zurückliegenden Wochen konnte der Biotechnologiekonzern mit zahlreichen positiven Meldungen aufwarten.

So erhielt Evotec eine Meilensteinzahlung in Höhe von drei Millionen Euro von Sanofi zur Entwicklung von Diabetes-Therapien. Zudem startet Evotec gemeinsam mit Sanofi eine Plattform zur beschleunigten Erforschung und Entwicklung von Antiinfektiva. Mitte Juli bekam Evotec eine Meilensteinzahlung von Bayer. Die beiden Unternehmen kooperieren bei der Entwicklung von Therapien gegen chronischen Husten und Behandlung von gynäkologischen Erkrankungen.

Für das Gesamtjahr peilt der Konzern ein Umsatzplus und einen Anstieg des EBITDA von jeweils 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Nach dem ersten Quartal sieht sich Evotec im Plan. Frei von Risiken ist der TecDAX-Wert jedoch nicht. Rückschläge bei der Entwicklung von Medikamenten und/oder die Beendigung von Kooperationen könnten die Aktie unter Druck setzten.

Aus charttechnischer Sicht bildet die Aktie von Evotec seit dem Allzeithoch im Herbst vergangenen Jahres im Seitwärtstrend. Unterstützung findet die Aktie bei EUR 12,20/15,00. Der nächste Widerstand liegt auf Höhe des Allzeithochs von EUR 21,10.

Betrachtungszeitraum: 24.07.2013 - 23.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.

Im Paket investieren

Alternativ zum Direkteinstieg in die Aktie eignet sich beispielsweise das HVB Open End Index Zertifikat auf den European Biotech Index. Damit können Anleger eins zu eins und ohne zeitliche Begrenzung an der Wertentwicklung der 30 größten in Europa notierten Biotechnologieunternehmen teilnehmen. Neben Evotec enthält der Index unter anderem auch Eurofins Scientific (Frankreich), Genmab (Dänemark), Abcam (Großbritannien) und MorphoSys (Deutschland). Um sich für den Index zu qualifizieren, muss die Marktkapitalisierung mindestens 100 Millionen Euro betragen. Die Unternehmen sind zum Startzeitpunkt des Index gleichgewichtet. Ordentliche Anpassungen erfolgen quartalsweise jeweils am ersten Handelstag der Monate Januar, April, Juli und Oktober. Ein wichtiger Punkt: Beim European Biotech Index handelt es sich um einen Net-Return-Index, dessen Berechnungsmethodik die Wiederanlage von Dividenden und sonstigen Einnahmen abzüglich Steuer berücksichtigt (Quelle: Indexleitfaden).

Tradingmöglichkeiten

Discount-Optionsscheine auf die Aktie von Evotec für Spekulationen, dass sich die Aktie steigt (Discount Call) oder fällt (Discount Put) bewegt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro

Cap in Euro

Finaler Bewertungstag Evotec (Discount Call) HX3C7E 1,04 16,50 18,50 13.03.2019 Evotec (Discount Put) HX343Q 1,19 17,00 15,00 19.06.2019

Stand: 06.08.2018; 09:40 Uhr

Investmentmöglichkeit

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert European Biotech Index (Net Return) ISIN/WKN DE000HX28ET5 / HX28ET * Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 1,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 103,07 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Stand: 06.08.2018

Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets.de/HX28ET

