Das Analysehaus Warburg Research hat Grammer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 62 auf 60 Euro gesenkt. Das neue Ziel entspreche dem Angebotspreis des chinesischen Autozulieferers Jifeng für den bayerischen Fahrzeugsitze-Hersteller, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Annahmefrist läuft an diesem Montag aus. Angesichts der generellen Schwäche bei Auto- und Autozulieferer-Aktien sieht Tonn für die höher als die Konkurrenz bewerteten Grammer-Anteilen derzeit Risiken./ajx/ag

Datum der Analyse: 06.08.2018

ISIN DE0005895403

AXC0102 2018-08-06/10:54