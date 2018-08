Der USD/CAD erhielt zum Beginn der neuen Handelswoche leichte Gebote, wodurch er dennoch unter dem Freitag Hoch von 1,3040 blieb. Das Paar fiel in Reaktion auf die enttäuschende NFP Lesung zum neuen 1,5-Monatstief. In der US Wirtschaft konnten im Juli lediglich 157K neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Dieses negative Ergebnis konnte jedoch durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...