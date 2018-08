Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Tolle Sprecher, fesselnde Geräuschkulissen und dramatische Musik: Hörspiele boomen hierzulande gerade. Kein Wunder, sind sie doch oft mit erstklassigen Sprecherinnen und Sprechern aufwendig produziert und bieten erstklassige Unterhaltung. Bestes Beispiel dafür ist das neue Audible Original Hörspiel "ERBARMEN". Das basiert auf dem gleichnamigen Bestseller des dänischen Thriller-Autors Jussi Adler-Olsen, hat mit Justus von Dohnányi, Denis Moschitto und Carolin Kebekus prominente Stimmen und entführt Sie in die spannende Ermittler-Welt des "Sonderdezernat Q". Helke Michael mit unserem Hörspiel-Tipp der Woche.



Sprecherin: Kopenhagen 2007: Kommissar Carl Mørck wird nach einem missglückten Einsatz, bei dem ein Kollege getötet, einer schwer verletzt und er selbst angeschossen wurde, von seinem Chef in das neu geschaffene Sonderdezernat Q strafversetzt.



O-Ton 1 (Erbarmen, 16 Sek.): "Carl, ich weiß, dass es für dich etwas plötzlich kommt. Aber wir haben beschlossen, dass du etwas Luftveränderung brauchst. Ziel und Zweck dieses Dezernats ist es, Fälle erneut aufzugreifen, die mangels ausreichender Fahndungserfolge ruhen, die aber von besonderem Interesse für das Gemeinwohl sind." "Verdammt!"



Sprecherin: Zusammen mit seinem Assistenten Assad stößt Carl in den alten, verstaubten Akten schon bald auf den ungelösten Fall der spurlos verschwundenen Politikerin Merete Lynggaard.



O-Ton 2 (Erbarmen, 08 Sek.): Sound: Assad legte eine der Mappen vor ihn. "Hier ist der einzige Fall, an den ich mich selbst erinnere. Der war sehr interessant, fand ich damals. Ja, und jetzt auch noch." "Zeig mal."



Sprecherin: Angeblich soll die Frau auf einer Fähre ins Wasser gestürzt und ertrunken sein. Weil ihre Leiche aber nie gefunden wurde und die Akte einige Ungereimtheiten aufweist, nehmen Carl und Assad die Ermittlungen wieder auf und befragen alte Zeugen. Zum Beispiel auch Meretes ehemalige persönliche Assistentin:



O-Ton 3 (Erbarmen, 16 Sek.): "Wäre es denkbar, dass Merete Lynggaard einen Grund hatte, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich ein neues Leben aufzubauen?" "Das ist völlig absurd. Sie war extrem verantwortungsbewusst. Aber der Gedanke ist schön, dass Merete immer noch am Leben sein könnte."



Sprecherin: Zu diesem Zeitpunkt ahnt allerdings keiner, dass Merete wirklich noch lebt und dass Carl und Assad in einem nervenaufreibenden, atemberaubenden Wettlauf gegen die Zeit alles auf eine Karte setzen müssen, um sie zu retten.



O-Ton 4 (Erbarmen, 25 Sek.): Bedrohlicher Sound, Klopfen etc. "Gott...! Schweres Atmen! "Irgendwo muss ich hier doch... Bedrohlicher Sound ...Ich kratzte mir an den glatten Wänden die Fingerspitzen blutig. Ich hämmer' mit den Fäusten an die dicken Scheiben, bis ich meine Hände nicht mehr spüre. Kirchenmusik "Bitte, habt Erbarmen!"



Abmoderationsvorschlag: Garantiert nichts für schwache Nerven: Das Audible Original Hörspiel "ERBARMEN" nach dem gleichnamigen Romanbestseller von Jussi Adler-Olsen ist ein packender Thriller mit Gänsehaut-Effekt. Diese rund elf Stunden lange Hörspiel-Fassung gibt's ab sofort exklusiv bei Audible zum Download - und weitere Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/tipp.



