Berlin (ots) - Nur drei Jahre nach dem operativen Start in der Schweiz, in Deutschland und vor mehr als einem Jahr in Österreich gibt das Insurtech wefox den Markteintritt in Italien bekannt und setzt damit seine Internationalisierungsstrategie konsequent um. "Wir wollen weltweit der neue Versicherungsstandard werden. Italien ist für uns ein nächster wichtiger Schritt", kommentiert Julian Teicke, CEO der wefox-Group. Das Insurtech verbindet persönliche Beratung mit modernster App-Technologie und liefert damit Antworten auf die veränderten Bedürfnisse von Kunden, Maklern und Versicherungsgesellschaften. Bislang hat wefox rund eine Viertel Millionen Kunden, rund 1000 Makler und über 300 Versicherungsgesellschaften gewonnen.



Auch in Italien strebt wefox an, der innovativste Marktplatz für Kunden, Broker und Versicherungen zu werden. "Italien ist für uns vielversprechend, denn auch dort befindet sich der Markt an einem Wendepunkt von einer produktzentrierten zu einer kundenfokussierten Ausrichtung", meint Teicke. wefox will in Italien den Plattform-Gedanken etablieren und darüber die digitale Transformation für Kunden, Makler und Versicherer gestalten.



Der bewährten Strategie aus den DACH-Ländern folgend, wird wefox auch in Italien den klassischen Makler in sein Geschäftsmodell integrieren und Old- und New-Economy verbinden, also die Expertise und langjährige Erfahrung im Versicherungsmarkt mit den Möglichkeiten digitaler Technologien. Aus diesem Grund ist wefox eine strategische Kooperation mit einem der größten, familiengeführten Maklerunternehmen Mansutti S.p.A. (società per azioni) in Italien eingegangen. Mansutti mit Sitz in Mailand beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter und verfügt über ein sehr gut ausgebautes Netzwerk in der Versicherungsbranche. Das Maklerunternehmen hat seinen Schwerpunkt in der Automotive-Branche. Diese Verbindung wird der Broker nutzen, um Cross-Selling-Effekte über die wefox-Plattform zu generieren.



"Als Partner von Europas führendem Insurtech können wir durch den Einsatz modernster Salesforce-Technologie Versicherungslösungen auf einem sehr hohen Service-Level anbieten. Damit stärken wir maßgeblich unsere Position als international agierender Broker", sagt Tomaso Mansutti, CEO der Mansutti S.p.A.



wefox unterstützt Mansutti im Sinne eines Software-Providers. Die Makler erhalten ein modernes CRM-System und können Backoffice-Arbeiten an wefox auslagern, sodass sie effizienter und kundenfokussierter arbeiten und sich stärker auf die Kundenbetreuung konzentrieren können. Tomaso Mansutti: "Unsere Kunden können ihre Versicherungen über die wefox-App jederzeit und überall einsehen, optimieren, neue Verträge abschließen und Schäden melden - alles digital an einem Ort. Dadurch erwarten wir eine ausgezeichnete Kundenzufriedenheit und Kundenbindung." Mansutti unterstützt wefox bei der Entwicklung von Versicherungsprodukten für den italienischen Markt.



In den nächsten Monaten plant wefox, eine eigene Gesellschaft in Italien zu gründen und die Kooperation mit weiteren Maklern auszubauen. Auch die Expansion in weitere europäische Länder wird vorbereitet.



