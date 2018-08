Frankfurt - Der Euro ist am Montag vor allem gegenüber dem US-Dollar gesunken. Nach der Veröffentlichung enttäuschender Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung am Morgen bis auf 1,1550 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juni. Aktuell wird er bei 1,1565 Dollar wieder etwas höher gehandelt.

Zum Franken präsentiert sich der Euro bei aktuell 1,1514 Franken wieder etwas stabiler. Im frühen Handel war er noch kurzzeitig unter die Marke von 1,15 gerutscht. Wie es in einem technischen Kommentar der ZKB heisst, ist es für ...

