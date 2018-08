Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Euro-Inflationsrate kletterte im Juli nach erster Schätzung auf 2,1%, so Ulf Krauss von der Helaba.Die Teuerung habe sich von ihrem Jahrestief bei 1,1% im Februar innerhalb von nur fünf Monaten fast verdoppelt. Antreiber seien spürbar gestiegene Energiepreise gewesen, deren Jahresrate sich im gleichen Zeitraum von 2,1% auf 9,4% mehr als vervierfacht habe. Die Kernrate habe sich dagegen kaum verändert. Sie sei zwar im Juli mit 1,1% stärker gestiegen als erwartet, liege aber immer noch unterhalb der EZB-Komfortzone. Gleichwohl dürfte sich der Druck auf die EZB erhöhen, denn das in fast jeder Pressekonferenz gebetsmühlenartig vorgetragene Ziel von unter, aber nahe 2% sei erstmals seit Ende 2012 sogar überschritten worden. Vermutlich sei dies der Hauptgrund, warum Zinserhöhungsfantasien zuletzt wieder zugenommen hätten. Die Terminmarktsätze für Zwölfmonatsgeld im Euroraum seien in den positiven Bereich zurückgekehrt. Vorausgegangen sei die Ankündigung einer überraschend langen geldpolitischen Time-Out-Phase, was die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt habe. ...

