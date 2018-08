Wien (www.anleihencheck.de) - In den nächsten Tagen stehen nur wenige interessante US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Umso mehr dürften die Marktteilnehmer ihr Augenmerk auf die Verbraucherpreiszahlen für Juli am Freitag richten. Man gehe davon aus, dass der Verbraucherpreisindex in der Abgrenzung ohne Energie und Nahrungsmittel - so genannte Kernrate - im letzten Monat in etwa um 0,25% angestiegen sei. Es dürfte daher entweder eine "starke" 0,2% p.m. oder eine "schwache" 0,3% p.m. ausgewiesen werden. Im ersten Fall würden die Analysten der RBI keine Marktreaktion auf die Daten erwarten, im zweiten Fall dagegen eine merkliche Reaktion. Da die Kraftstoffpreise bereinigt um saisonale Effekte wohl um 0,6% p.m. gesunken seien, dürfte der Anstieg des gesamten Verbraucherpreisindex sehr wahrscheinlich 0,2% p.m. betragen. Die Vorjahresveränderung sowohl der Kernrate als auch der Gesamtrate dürfte jeweils unverändert bei 2,3% bzw. 2,9% liegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...