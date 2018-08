Zürich - Die Volatilität des Zinsmarktes für überjährige Laufzeiten nahm im abgelaufenen Monat deutlich ab. Die Richtsätze für Festhypotheken für mittlere und lange Laufzeiten erhöhten sich gegenüber dem letzten Stichtag leicht. Diese Entwicklung dürfte nicht zuletzt in Zusammenhang stehen mit der (vorläufigen) Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und der EU und des steigenden Zinsniveaus in den USA und England.

Die gegenwärtige Hitzewelle in Europa scheint sich auch lähmend auf den Zinsmarkt auszuwirken, denn die Richtsätze für Festhypotheken bewegten sich in den letzten Wochen nur wenig. Nach der Einigung zwischen den USA und der EU in Bezug auf Handelszölle war dann allerdings gegen Ende Juli 2018 ein leichter Anstieg der mittel- und langfristigen Festhypotheken zu verzeichnen. Auftrieb erwarten wir zudem vor allem mittelfristig von der anhaltenden Anhebung der Leitzinsen in den USA und jüngst auch in England.

Wie haben sich die Richtsätze für Hypotheken im Juli entwickelt?

Gegenüber dem Vormonat sind bei den mittleren und langen Laufzeiten somit leicht höhere Richtsätze sichtbar. Konkret heisst das Folgendes: Bei den 5-jährigen Festhypotheken erfolgte im Schnitt ein Anstieg von 2 Basispunkten, bei den 10-jährigen ein solcher von 3 Basispunkten.

Am kurzen Ende beobachteten wir nur geringfügige Bewegungen. Bei den kurzfristigen Festhypotheken (2 Jahre) haben sich die Richtsätze des günstigsten Institutes ganz leicht reduziert (1 Basispunkt), während der teuerste Anbieter unverändert blieb. Vereinzelt sahen wir Institute aus dem preislichen Mittelfeld, die hier ebenfalls leichte Erhöhungen vollzogen.

Im Bereich der mittelfristigen Laufzeiten ist der Zinssatz des günstigsten Anbieters angestiegen, derjenige des teuersten blieb dagegen unverändert. Auch bei dieser Laufzeit haben die meisten Anbieter geringfügige Erhöhungen vorgenommen.

Bei den 10-jährigen Festhypotheken haben sich weder die Konditionen beim teuersten, noch beim günstigsten Anbieter verändert. Die Bandbreite bleibt damit unverändert gross. Im mittleren Preissegment nahmen allerdings die meisten Finanzierungsinstitute Zinssatzerhöhungen (im Mittel rund 3 Basispunkte) vor.

Kreditabsicherungskosten (Swap) sind gestiegen

Im Gegensatz zu den Vormonaten waren die Swap-Sätze im letzten Monat zwar weniger grossen Schwankungen ...

