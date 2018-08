FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.08.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 500 (520) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 800 (1015) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3750 (4100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 135 (125) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 700 (690) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 105 (115) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 140 (134) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4970 (4690) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 420(330)P - CFRA CUTS RBS PRICE TARGET TO 280 (320) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 380 (400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 103 (106) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1550 (1575) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 800 (810) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3800 (3950) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN INITIATES QUILTER WITH 'BUY' - TARGET 180 PENCE - JPMORGAN INITIATES QUILTER WITH 'NEUTRAL' - TARGET 163 PENCE - JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 6200 (5960) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES TP ICAP TO 'BUY' ('REDUCE') - TARGET 380 PENCE - PEEL HUNT RAISES WILLIAM HILL TO 'ADD' ('HOLD') - RBC RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5100 (4500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - SOCGEN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 530 (520) PENCE - 'HOLD'



