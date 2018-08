Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-06 / 11:00 *Presseinformation zur Veröffentlichung des Emittentenberichtes zum 30.06.2018 der DCI AG* *DCI AG veröffentlicht Zahlen zum ersten Halbjahr 2018* Starnberg, 06. August 2018 - Der Umsatz der DCI AG belief sich im ersten Halbjahr 2018 auf TEUR 1.538 (Vorjahr: TEUR 1.446; +6%). Im Bereich Data Services steigerte die Gesellschaft den Umsatz auf TEUR 864 (Vorjahr: TEUR 644). Im Segment Wide Area Infoboard (WAi) / Apps / Sonstige stieg der Umsatz um TEUR 5 (TEUR 124 gegenüber Vorjahreszeitraum von TEUR 119). Diese positiven Entwicklungen konnten den Umsatzrückgang im Segment DCI Medien ausgleichen; im Segment DCI Medien betrug der Umsatz TEUR 550; somit ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 683) ein Rückgang im Segment Medien in Höhe von TEUR 133 zu verzeichnen. Die Kosten verminderten sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 auf TEUR 1.570 (Vorjahr: TEUR 1.730). Dieser deutliche Rückgang ist im Wesentlichen bei den Fremdleistungen, Personalaufwendungen und Fremdprovisionen zu verzeichnen. Insgesamt beträgt im ersten Halbjahr das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) TEUR +69 (Vorjahr: TEUR -170). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) liegt bei TEUR -22, gegenüber TEUR -263 im Vergleichszeitraum. Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2018 auf TEUR 2.002 (31. Dezember 2017: TEUR 2.025). Damit errechnet sich bei einer Bilanzsumme von TEUR 2.858 (31. Dezember 2017: TEUR 3.106) eine Eigenkapitalquote von 70% (31. Dezember 2017: 65%). Das Eigenkapital ist auf der Aktivseite zu einem großen Teil durch liquide Mittel unterlegt, die zum 30. Juni 2018 bei TEUR 1.068 (31. Dezember 2017: TEUR 1.121) lagen und der Gesellschaft, auch unter Berücksichtigung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit TEUR 375 (31. Dezember 2017: TEUR 487), ein ausreichendes Maß an Flexibilität geben. Der vollständige Emittentenbericht steht seit heute auf unserer Webseite www.dci.de [1] zur Verfügung. DCI Database for Commerce and Industry AG Enzianstrasse 2 82319 Starnberg Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet. WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11. Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA Kontakt: Michael Mohr Vorstand DCI Database for Commerce and Industry AG Enzianstr. 2, 82319 Starnberg, Germany Telefon: +49 8151-265-522 Telefax: +49 8151-265-80522 Email: finanzen@dci.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: DCI Database for Commerce and Industry AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-08-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DCI Database for Commerce and Industry AG Enzianstrasse 2 82319 Starnberg Deutschland Telefon: +49 (0)8151-265-0 Fax: +49 (0)8151-265-150 E-Mail: info@dci.de Internet: www.dci.de ISIN: DE000A11QU11 WKN: A11QU1 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 710551 2018-08-06 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=230df3fbbde47597a2fcd970e77516dd&application_id=710551&site_id=vwd&application_name=news

