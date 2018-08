Genf - REYL & Cie erweitert mit der Ernennung von Pasha Bakhtiar die Partnerschaft. Er ist derzeit verantwortlich für REYL Finance (MEA) Ltd, der Tochtergesellschaft von REYL & Cie in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) in Dubai. Pasha Bakhtiar wird neben François Reyl, Nicolas Duchêne, Christian Fringhian und Lorenzo Rocco di Torrepadula der fünfte Partner im Genfer Büro der Bank.

Pasha Bakhtiar verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wealth Management, Asset Management und Private Equity. Er begann seine Karriere bei Lombard Odier Darier Hentsch (LODH) in Genf, bevor er nach Dubai zog, um an der Gründung von LODH in den VAE mitzuwirken. Dort verbrachte er die letzten 13 Jahre. 2010 war er einer der Pioniere im Bereich Impact Investing mit der Gründung von Willow Impact Investors, einem Private-Equity-Fonds mit Fokus auf Ostafrika. Nach dem erfolgreichen Ausstieg aus diesen Investitionen übernahm Pasha Bakhtiar die Rolle des Chief Executive Officer der ES Bankers Dubai Ltd. Er kam 2015 als Mitgründer und CEO der REYL Finance (MEA) Ltd. in Dubai zu REYL & Cie, um die regionalen Aktivitäten der Gruppe zu entwickeln.

