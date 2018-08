J.P Morgan sieht bei Volkswagen weiterhin großes Potential. Die US-Bank hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Die am Montag vorliegende Studie ist Teil einer Serie, die einen tieferen Einblick in den Autobauer geben soll - dieses Mal mit Fokus auf das US- und Brasilien-Geschäft. Fords möglicher Rückzug aus ...

