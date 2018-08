Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Besonders wichtig seien die ersten Signale des neuen Konzernchefs Max Conze nach seinen ersten 60 Tagen im Amt gewesen, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte geht von einem Ende der aktuell großzügigen Ausschüttungspolitik aus und passte seine Dividendenschätzungen entsprechend an. Er hält die absehbare neue Strategie für positiv, rechnet aber bis zum Kapitalmarkttag im November mit einiger Unsicherheit./ag/zb Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000PSM7770