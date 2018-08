Berlin (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) brach am Donnerstag nach erneuten Komplikationen im US-Handelskonflikt ein, so die Experten von LYNX Broker. Die Erholungsbewegung vom Freitag habe das Wochenminus von 1,90 Prozent nur leicht verringert. Die US-Administration lasse eine Erhöhung der bereits geplanten Strafzölle in Höhe von 10 Prozent mit einem Volumen von 200 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...