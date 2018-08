Am DKM-Mittwoch wird es kurz vor Ende des Rahmenprogramms philosophisch in der Speaker's Corner, wenn der Publizist, Philosoph und Bestseller-Autor Richard David Precht der Hauptbühne der Leitmesse einen Besuch abstattet. Der für seine mitreißenden und fesselnden Vorträge bekannte Autor wird in seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...