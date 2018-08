Zürich - Der Wochenauftakt am Schweizer Aktienmarkt erinnert etwas an der Verlauf in der vergangenen Woche. Erneut bewegt sich der Leitindex SMI in einer engen Spanne, wobei er im Verlauf des Vormittags zumindest kurzzeitig bei der Tendenz etwas klarer nach oben zeigte. Allerdings erwies sich das Plus als vorübergehend. Mittlerweile tritt der Markt wieder auf der Stelle.

Als weiterhin belastend stufen Marktteilnehmer die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China ein. Beide Seiten hatten diese am Wochenende mit neuen Kommentaren befeuert. Erst im weiteren Wochenverkauf wird die Bilanzsaison an Fahrt gewinnen. Hierzulande stehen allerdings erst ab Mittwoch dann wieder Blue Chips auf dem Programm.

Der Swiss Market Index (SMI) ist gegen 11.00 Uhr bei 9'158,74 Punkten (+0,01%) nahezu unverändert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht um 0,06 Prozent tiefer bei 1'497,28 Punkten, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,09 Prozent höher steht bei 10'901,78 Punkten.

Zum Wochenstart sorgt vor allem der Devisenmarkt für etwas erhöhte Aufmerksamkeit. ...

