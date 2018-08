Das Open Interest an den GBP Futuresmärkten ist am Freitag um nur 528 Kontrakte gestiegen, nach dem das Endergebnis am Donnerstag bei 206.152 Kontrakten lag, wie die CME Group mitteilte. Das Volumen fiel gleichzeitig um 58K Kontrakte. GBP/USD Ziel ist das neue 2018 Tief Das Cable baut seine Abwärtsbewegung zum Beginn der Woche aus und so droht ein ...

