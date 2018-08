Kurz vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen sind Aktien der Merck KGaA auf den höchsten Stand seit Mitte Januar gestiegen. Sie verteuerten sich an der Dax-Spitze um 1,74 Prozent auf 92,36 Euro. Vom Tief Ende März unter 75 Euro beträgt der Gewinn mittlerweile gut 23 Prozent. Am Donnerstag lässt sich der Chemie- und Pharmakonzern in die Bücher schauen.

Die Optimisten am Markt setzten vor allem auf ein erneut starkes Abschneiden der Darmstädter im Segment Life Science, sagte ein Händler. Hier habe es bereits gute Vorgaben aus der Branche gegeben, etwa höhere Jahresziele des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius . Mittlerweile steuere Life Science nahezu die Hälfte zum bereinigten operativen Gewinn von Merck bei./bek/she

