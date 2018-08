Unterföhring (ots) -



Sie ist wieder da! Moderatorin Sonya Kraus startet am Mittwoch, 8. August 2018, um 20:15 Uhr, mit ihrer neuen Primetime-Show "Die Unglaublichsten..." in SAT.1. Der Frankfurterin geht diese Rankingshow besonders ans Herz: "Wenn mir altem TV-Schlachtross beim Sichten der Clips die Tränen runterlaufen, dann ist das, was wir zeigen, wirklich unglaublich!" In vier Folgen präsentiert Sonya Kraus jeweils mittwochs die unglaublichsten "Kameraknaller", "Vorher-Nachher-Sensationen", "Gänsehautmomente" und "Schicksale".



In der Startfolge "Kameraknaller" am 8. August dreht sich alles um Momente vor laufender Kamera, in denen Dinge passieren, mit denen niemand gerechnet hat. So wie die vierjährige Bella Dewjatkina aus Moskau, die acht Sprachen perfekt beherrscht: Russisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Arabisch und Italienisch. In einer russischen Talent-Show verblüffte sie ein Millionenpublikum. Ihre Eltern fördern das außergewöhnliche Sprachtalent ihrer Tochter u.a. durch muttersprachliche Kindermädchen.



Ein weiterer spektakulärer Moment in Folge eins: Während eines Interviews in Jordanien legt sich Schlangenexperte Raad Alrai eine der gefährlichsten der Welt um dem Hals: eine Palästina-Viper. Plötzlich beißt die Schlange vor laufender Kamera zu. Raad droht zu sterben, wenn er in den nächsten Stunden kein Gegengift bekommt. Doch das Gegengift gibt es nur in Jerusalem - aber die Grenze zu Israel ist nahezu unüberwindbar...



08.08.2018 Die Unglaublichsten...Kameraknaller



15.08.2018 Die Unglaublichsten...Vorher-Nachher-Sensationen



22.08.2018 Die Unglaublichsten...Gänsehautmomente



29.08.2018 Die Unglaublichsten...Schicksale



Produziert wird die Show von redseven Entertainment GmbH im Auftrag von SAT.1.



