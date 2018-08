Stuttgart (ots) -



Die Besucher des new.New Festivals erwartet vom 8. bis 10. Oktober 2018 ein besonderer Gast: Der weltbekannte Roboter 'Sophia' eröffnet das internationale Tech-Event. Zusammen mit Partnern wie Daimler und GFT gestaltet CODE_n das Festival zu einer Austauschplattform auf Augenhöhe für Innovatoren, Entrepreneure, Wissenschaftler und Studenten.



Zur Eröffnung des Festivals nimmt die Roboterfrau Sophia an einer Podiumsdiskussion auf der Main Stage, diversen Interviews und der Pressekonferenz teil. Sophia sorgt durch ihr menschliches Aussehen und Verhalten weltweit für Aufsehen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz ist sie in der Lage, eigenständig Dialoge zu führen.



50 Start-ups kämpfen um 30.000 Euro



Höhepunkt des Festivals, das die Chancen der digitalen Transformation unter dem Motto "IntelligenceX.0" hervorhebt, ist der CODE_n CONTEST. 50 internationale Finalisten erhalten eine kostenfreie Präsenz auf dem Festival in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart. Die Start-ups stellen digitale Geschäftsmodelle zum Beispiel rund um Cybersicherheit, Blockchain-Technologie sowie im Bereich Augmented Reality vor.



Namhafte Partner werden Mitveranstalter



CODE_n kooperiert 2018 neben dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart mit zahlreichen renommierten Unternehmen, die das Festival mitgestalten, darunter GFT Technologies, DATEV, EY, Fraunhofer, EnBW, Kärcher, MHP, W&W brandpool sowie CyberValley, birds on mars, RECARO, TRUMPF, ZF Friedrichshafen und bridgingIT. Neu dabei ist die Daimler AG mit Future Transportation @ Mercedes-Benz Vans, Lab1886 dem Inkubator der Daimler AG, Daimler Financial Services sowie der Daimler Konzernforschung. Neben Lab1886 sind mit LEA Partners und Axon ivy weitere CODE_n SPACES Residents Partner der Veranstaltung.



Die Early-Bird-Tickets sind bis zum 14. September erhältlich.



Sophia kündigt ihren Festivalbesuch per Video an: https://www.youtube.com/watch?v=xrSYm-ScAOc



Über CODE_n



CODE_n ist ein branchenübergreifender Innovationshub für Entrepreneure, ambitionierte Gründer und etablierte Unternehmen. Im Fokus steht die Förderung neuer, nachhaltiger digitaler Geschäftsmodelle. www.newnewfestival.com



