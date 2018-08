Rund 600 Mitarbeiter der Versicherung Signal Iduna werden in diesem Monat in das Vattenfall-Gebäude in der City Nord einziehen. Für eine Übergangszeit von drei Jahren werde die Signal Iduna vier der insgesamt zwölf Etagen belegen und rund 10 000 Quadratmeter Bürofläche mieten, teilte die Versicherung am Montag in Hamburg mit. Das Bürogebäude des dänischen Architekten Arne Jacobsen, das in den sechziger Jahren für die damaligen Hamburgischen Electricitäts-Werke HEW errichtet wurden, ist für bis zu 2000 Personen ausgelegt, doch arbeiten dort gegenwärtig nur rund 900 Vattenfall-Mitarbeiter.

Die Signal Iduna ersetzt in den kommenden drei Jahren ein Bürogebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft und benötigt bis zur Fertigstellung eine Übergangslösung. Der Umzug der Mitarbeiter sei der erste große Schritt für den Neubau, sagte Vorstandschef Ulrich Leitermann./egi/DP/tos

AXC0119 2018-08-06/12:06