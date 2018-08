Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Seit dem 30. Juli sind zwei neue Fremdwährungsanleihen an der Börse Stuttgart handelbar, so die Börse Stuttgart.Der erste Bond (ISIN XS1860980058/ WKN A1933U) sei eine Fremdwährungsanleihe in Türkischer Lira (TRY) mit einem Kupon von 16,000%. Die Laufzeit betrage fünf Jahre, das Emissionsvolumen liege bei 250 Millionen TRY. Die Anleihe könne ab einer Mindestsumme von 10.000 TRY, umgerechnet derzeit ca. 1700 Euro, gehandelt werden. Kauf und Verkauf könnten sowohl in EUR (Stuttgart) als auch in der Nominalwährung TRY (Stuttgart FXplus) abgewickelt werden. ...

