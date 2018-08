Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DataStax meldet: Rapid Commerce ist im Azure Marketplace verfügbar(press1) - München, 06. August 2018 - DataStax [1] und Publicis.Sapient [2]geben die sofortige Verfügbarkeit von Rapid Commerce im Microsoft AzureMarketplace [3] bekannt, einem Online-Store, in dem Anwendungen undDienste zur Ausführung in Microsoft Azure angeboten werden. RapidCommerce [4] präsentiert sich als eine Cloud-native, auf Microservicesund einer Headless-Architektur beruhende Digital-Commerce-Plattform. Mitdieser Plattform können Publicis.Sapient- und DataStax-Kunden dieerstklassige Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit von MicrosoftAzure nutzen und gleichzeitig ihr Deployment und Management beschleunigenund rationalisieren.Rapid Commerce besteht aus einer Sammlung von sofort einsatzbereitenTools, mit denen der Großhandel schnell und einfach seinen Auftritt aufeiner modernen Commerce-Plattform organisieren kann. Rapid Commerce bietetdie Agilität, Messbarkeit und Flexibilität, die der Handel benötigt, umüber hochgradig personalisierte Commerce-Plattformen in die Right-Now-Ökonomie einzusteigen. Die Vorteile:o Gewinnung neuer Kundeno Erweiterung des Produktsortimentso Verbesserung des Dienstleistungsniveauso Verbesserung der Kundenloyalitäto Senkung des Overheads"Clevere Retailer wissen, dass sie für nachhaltigen Erfolg zwei Dingebrauchen: eine moderne Dateninfrastruktur und eine Cloud- und Mobile-Ready-Architektur, die sich schnell skalieren lässt und fähig ist, die vielenunterschiedlichen Kundenerwartungen zu erfüllen", erklärt Doug Henschen,Vice President und Principal Analyst bei Constellation Research. "In einerEpoche der digitalen Disruption suchen die Unternehmen händeringend nachHilfestellung, um auch künftig erfolgreich und innovativ zu sein. DieAnzahl der Lösungen, die Software, Services und Cloud-Infrastruktur zueinem Gesamtpaket bündeln, dürfte daher noch zunehmen."Auch Matt Rollender, Vice President Global Business Development vonDataStax, ist überzeugt: "Rapid Commerce hilft den Unternehmen dabei, ihregeschäftskritischen eCommerce-Anwendungen in einem technologischen Umfeldzu managen, das zunehmend komplex ist und sich immer mehr in die Cloudverlagert. Als zugrundeliegende Datenbank stellt DataStax Enterprise (DSE)kontextbezogene Informationen für Anwendungsnutzer bereit und verwaltetdie massiven Datenströme, die aus den verschiedensten Quellen in dasSystem fließen.""Mit der Rapid Commerce-Lösung und dem dazugehörigen Servicemodell kannder Handel seine digitale Transformation beschleunigen und mit denErwartungen der Konsumenten Schritt halten, die sich fortlaufend und inatemberaubenden Tempo ändern", bestätigt Sudip Mazumder, SVP und Head ofDelivery for Retail von Publicis.Sapient in Nordamerika."Im Microsoft Azure Marketplace können unsere weltweiten Kunden schnellund einfach vertrauenswürdige Partnerlösungen finden, erwerben undbereitstellen, die alle für die Ausführung in Azure zertifiziert undoptimiert sind", so Sajan Parihar, Director Microsoft Azure Platform beiMicrosoft. "Wir freuen uns, die Lösung von DataStax und Publicis.Sapientin unserem wachsenden Ökosystem begrüßen zu können."Der Azure Marketplace ist ein Online-Marktplatz für den Kauf und Verkaufvon kompletten SaaS-Anwendungen und Premium-Datensätzen. Als solcherstellt er den Kontakt her zwischen Unternehmen, die nach innovativen Cloud-Lösungen suchen, und Anbietern von Ready-to-Use-Software.Rapid Commerce ist ein Gemeinschaftsprodukt von DataStax, das mit seinerverteilten hochverfügbaren Datenbank auf Apache Cassandra-Basis die Right-Now-Ökonomie voranbringt, und dem Marketing- und IT-BeratungsunternehmenPublicis.Sapient.Rapid Commerce ist ab sofort erhältlich; weitere Details erfahren Sie imAzure Marketplace [5].Ausführliche Informationen zur Partnerschaft von DataStax undPublicis.Sapient erhalten Sie unterhttps://www.datastax.com/partners/publicis-sapient [6]Über DataStaxDataStax unterstützt Right-Now Unternehmen mit der ständig verfügbaren,verteilten Cloud-Datenbank, die auf Apache Cassandra basiert und fürhybride Clouds entwickelt wurde. DataStax Enterprise ist die Grundlage fürEchtzeitanwendungen in großem Maßstab und ermöglicht Endkunden- sowieUnternehmensanwendungen, die reaktionsschnelles und sinnvolles Engagementbieten, egal wo er sich der Nutzer gerade aufhält.Unser Produkt bietet Unternehmen zudem volle Datenautonomie, so dass siedie Kontrolle und das strategische Eigentum an ihrem wertvollsten Asset ineiner hybriden Cloud-Welt behalten können. DataStax unterstützt mehr als400 der weltweit führenden Marken wie Capital One, Cisco, Comcast, eBay,McDonald's, Microsoft, Safeway, Sony, UBS und Walmart bei derTransformation ihrer Geschäfte durch Right-Now-Anwendungen, die sich aufUnternehmensoptimierung und Kundenzufriedenheit konzentrieren. Für weitereInformationen besuchen Sie DataStax.com und folgen Sie uns auf @DataStax.Pressekontakteloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth/Tobias Jost/Susanne LeistenEmil-Riedel-Straße 1880538 MünchenTel.: 089 2420380mailto:datastax@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2018 06:05 ET (10:05 GMT)